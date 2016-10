Kiinan rannikolla Hongkong on muistuttanut tänään aavekaupunkia, kun suurkaupunki varautuu taifuunin iskuun. Hirmumyrsky Haiman odotetaan pyyhkäisevän Hongkongin vierestä niin, että lähimpänä se on puoliltapäivin paikallista aikaa.

Hongkongissa on suljettu muun muassa koulut ja toimistot, ja ainakin 200 lentoa on peruttu. Asukkaita on kehotettu välttämään liikkumista ranta-alueilla.

Eilen Hongkongin kadut olivat tupaten täynnä, kun ihmiset hamstrasivat ruokaa hirmumyrskyn varalle.

Filippiineillä taifuuni Haima surmasi ainakin kahdeksan ihmistä.

STT