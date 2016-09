Museovierailla on lupa käyttää pyttyä sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. LEHTIKUVA / AFP

Guggenheimin taidemuseossa New Yorkissa vessakäynnistäkin voi tehdä taidetta. Museon neljännessä kerroksessa on näet avattu vessa, jonka pytty on kullattu. Pytty kuuluu osana italialaisen taiteilijan Maurizio Cattelanin Amerikka-installaatioon.