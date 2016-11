– Turkki on ilmeisesti päättänyt liikkua Euroopasta poispäin. Pallo on nyt selvästi Turkilla. Turkin johdon täytyy kertoa meille, mitä he haluavat, sanoi laajentumiskomissaari Johannes Hahn raporttia julkistaessaan.

EU:n äänenpainot ovat koventuneet viime päivinä, sillä Turkin hallinto on pidättänyt useita oppositiojohtajia syyttäen heitä kurdimielisestä propagandasta ja väkivaltaan lietsomisesta.

Turkin eurooppaministeri Omer Celik haukkui raportin tuoreeltaan ja syytti EU:ta objektiivisuuden puutteesta.

STT