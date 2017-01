Theresa May korostaa, että Britannia jättää EU:n mutta ei Eurooppaa. LEHTIKUVA/AFP

EU jäsenmaineen on Tuskin mukaan yhtenäinen ja valmis neuvotteluihin artikla 50:n jälkeen eli kun Britannia on ilmoittanut virallisesti aikeestaan erota EU:sta.

May esitteli suunnitelmiaan maan EU-eron varalle tämänpäiväisessä puheessaan. Mayn mukaan Britannia ei voi jäädä brexitin jälkeen osaksi EU:n sisämarkkinoita, koska maa haluaa kontrolloida EU-kansalaisten tuloa Britanniaan.

– Tarkoituksemme ei ole heikentää EU:n sisämarkkinoita. Haluamme, että EU menestyy, May sanoo.

Puheessaan May pohjusti tulevia eroneuvotteluja ja lupasi, että Britannian parlamentti pääsee äänestämään EU:n kanssa neuvoteltavasta brexit-sopimuksesta ennen sen voimaantuloa. Hän toteaa, että neuvottelut vaativat kompromisseja sekä mielikuvitusta ja on selvää, että kaikista asioista ei voida olla yhtä mieltä.

May on aiemmin luvannut käynnistää virallisen eroprosessin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Eroilmoituksesta alkaa kahden vuoden neuvottelujakso, jonka aikana EU:n ja Britannian olisi päästävä sopuun eron ehdoista.

May sanoo olevansa luottavainen, että sopu löytyy sekä erosta että kauppasuhteista annetun ajan puitteissa.

Saksa toivoo hyviä suhteita

May toivoo, että Britannian suhteet muihin Euroopan maihin säilyvät läheisinä ja että kauppaa voidaan käydä jatkossa mahdollisimman vapaasti. Toive sai vastakaikua puheen jälkeen Saksasta, sillä ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier sanoi, että myös Saksa haluaa Britannian kanssa jatkossakin mahdollisimman hyvät, läheiset ja luottavaiset suhteet. Tämän päämäärän saavuttamiseksi Saksa toivoo rakentavia neuvotteluja.

May korosti puheessaan Britannian globaalia asemaa moneen kertaan. May haluaa, että Britanniasta tulee aiempaa vahvempi, reilumpi ja globaalimpi maa EU-eron jälkeen. Mayn mukaan yksi tärkeä seikka on, että Britannia pääsee neuvottelemaan omat vapaakauppasopimuksensa.

– Haluan poistaa kaupalta niin paljon esteitä kuin mahdollista, May sanoo.

Lisäksi Mayn mukaan Britannia haluaa neuvotella uuden tullisopimuksen EU:n kanssa. May sanoo suhtautuvansa avoimin mielin siihen, miten tulliliitto saavutetaan.

STT