Euroopan unioni on lisännyt kymmenen uutta henkilöä Syyrian hallinnon vastaiselle pakotelistalle siviileihin kohdistuvien väkivaltaisuuksien takia. Joukossa on korkea-arvoisia upseereja ja muita korkeassa asemassa olevia henkilöitä, joilla on yhteys Syyrian hallintoon.