Etelä-Korean presidentti Park Geun-hye pidätetään toistaiseksi virastaan maata ravistelevan korruptioskandaalin vuoksi. Etelä-Korean parlamentti on äänestänyt ylivoimaisella enemmistöllä sen puolesta, että Park asetetaan virkarikossyytteeseen. Äänestysluvut osoittavat, että myös osa Parkin oman puolueen edustajista lipesi hänen takaansa.

Päätös merkitsee paitsi Parkin virasta pidättämistä myös sitä, että presidentin tehtäviä alkaa hoitaa pääministeri Hwang Kyo-ahn.

Parkin kohtalo ei silti vielä ole sinetöity, sillä seuraavaksi parlamentin päätös menee perustuslakituomioistuimen käsittelyyn. Tuomioistuimella on puoli vuotta aikaa ratkaista, hyväksyykö se parlamentin aloitteen ja erotetaanko presidentti virasta. Jos tuomioistuin hylkää parlamentin kannan, Park saa valtaoikeutensa takaisin ja voi periaatteessa jatkaa virkakautensa loppuun. Sen on määrä päättyä alkuvuodesta 2018.

Korea sai oma Rasputinin

Etelä-Koreaa ravisuttava korruptioskandaali on jatkunut jo kuukausien ajan. Sadattuhannet ihmiset ovat osallistuneet mielenosoituksiin, joissa on vaadittu presidentin eroa.

Skandaalin keskeinen hahmo on Parkin pitkäaikainen luotettu ystävä Choi Soon-sil, jota syytetään valtion asioihin sekaantumisesta. Hänen epäillään myös käyttäneen hyväkseen ystävyyttään presidenttiin ja painostaneen yrityksiä lahjoittamaan kymmeniä miljoonia dollareita säätiöille, joita hän itse hallinnoi.

Choin vaikutusvallan presidenttiin arvellaan olleen niin suurta, että Choi on jopa saanut pilkkanimen Korean Rasputin Venäjän tsaariperheessä vaikuttaneen ihmeparantajaksi väitetyn Rasputinin mukaan.

Tapausta tutkivat syyttäjät ovat nimenneet yhdeksi jupakan epäillyksi presidentti Parkin. Syyttäjät epäilevät yleisradioyhtiö BBC:n mukaan, että Parkilla on ollut huomattava osuus korruptiossa. Park on kiistänyt tämän. Hän on kuitenkin pyytänyt anteeksi läheisiä suhteitaan Choihin.

Skandaali on halvaannuttanut Etelä-Korean hallintoa. Perustuslakituomioistuimeen kohdistuukin paineita ratkaista mahdollisimman nopeasti presidentin kohtalo.

