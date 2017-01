Assangea kuultiin marraskuussa Ecuadorin Lontoon-lähetystössä liittyen raiskausepäilyyn Ruotsissa vuonna 2010.

Yli 400-sivuisen, pääosin espanjankielisen raportin kääntäminen vie syyttäjän mukaan useita viikkoja. Syyttäjä päättää esitutkinnan jatkamisesta käännöksen valmistuttua.

Assange on pakoillut suurlähetystössä Lontoossa yli neljä vuotta välttääkseen luovutuksen Ruotsiin. Assange on sanonut pelkäävänsä, että Ruotsi luovuttaisi hänet Yhdysvaltoihin. Siellä hän voisi saada vakoilusyytteet, joista maksimituomio on kuolemanrangaistus.

