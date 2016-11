Melania Trump sanoi, että presidentin puolisona hän pyrkisi parantamaan sosiaalisen median kulttuuria, joka hänen mukaansa on muuttunut liian ilkeäksi ja kovaksi. Melania piti tuomittavana sitä, että sosiaalisessa mediassa loukkaukset perustuvat usein ulkonäköön ja älyyn.

– Ei ole koskaan hyväksyttävää, jos 12-vuotias tyttö tai poika tulee solvatuksi, kiusatuksi tai häntä kohtaan hyökätään. On kamalaa, jos se tapahtuu leikkikentällä ja on täysin vastenmielistä, jos sen tekee joku, joka piileskelee nimettömänä internetissä. Meidän täytyy löytää parempia tapoja puhua toisillemme, Melania Trump sanoi CNN:n mukaan.

Donald Trump loukannut Kiinaa ja tavarataloa

Melania Trump ei CNN:n mukaan maininnut puheessaan aviomiehensä edesottamuksia kampanjansa aikana Twitterissä tai tämän pitkää historiaa nettikiusaajana. New York Times kokosi hiljattain 282 kohdan listan ihmisistä, paikoista ja asioista, joita Donald Trump on aikojen kuluessa loukannut Twitterissä. Listalla on hänen vastaehdokkaansa demokraattien Hillary Clintonin lisäksi muun muassa tavarataloketju Macy's, Saksan liittokansleri Angela Merkel, näyttelijä Samuel L. Jackson, Kiina ja tv-mainokset.

Melania Trump piti puheen CNN:n mukaan ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun, jolloin hän jäi kiinni siitä, että osa puheesta oli lainattu Michelle Obaman vanhasta puheesta. Melania myönsi ottaneensa puheesta suoria lainauksia.

STT