Yhdysvalloissa marraskuussa käydyn presidentinvaalin äänet on saatu virallisesti laskettua. CNN:n mukaan demokraattien Hillary Clinton sai lopulta lähes 2,9 miljoonaa ääntä enemmän kuin presidentiksi valittu Donald Trump.

Clinton keräsi 65 844 954 ääntä ja Trump 62 979 879 ääntä. Clintonin äänten osuus oli 48,2 ja Trumpin 46,1 prosenttia.

CNN:n mukaan Clintonia äänestettiin enemmän kuin ketään muuta vaalit hävinnyttä presidenttiehdokasta Yhdysvaltain historiassa.

Presidentiksi valittu Trump voitti Clintonin selkeästi valitsijamiesten määrässä. Valitsijamiehet äänestivät Trumpin presidentiksi aiemmin tällä viikolla. Trump on CNN:n mukaan ilmaissut useaan kertaan vaalien jälkeen, että hän olisi kerännyt myös enemmän ääniä kuin kilpakumppaninsa, jos se olisi ollut hänen päämääränsä.

Trump nimitti 80-vuotiaan miljardöörin neuvonantajakseen

Tuleva presidentti Trump on nimittänyt 80-vuotiaan miljardöörin Carl Icahnin neuvonantajakseen. Icahnin tehtävänä on tarkistaa "kuristavaa sääntelyä", joita tämä on jo aiemmin äänekkäästi kritisoinut.

Icahn on sanonut, että presidentti Barack Obama on rampauttanut amerikkalaiset yrittäjät liiallisella sääntelyllä, josta on nyt aika päästä irti.

Trump on lisäksi nimittänyt Kiina-kriitikkona tunnetun Peter Navarron uuden kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa valvovan neuvoston johtajaksi.

Navarro työskentelee professorina Kalifornian yliopistossa. Death by China -kirjassaan hän syyttää Kiinaa siitä, että se käy taloudellista sotaa antamalla tukiaisia maan teollisuudelle ja estämällä amerikkalaisen tuonnin.

STT