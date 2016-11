Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin etumatka republikaanien Donald Trumpiin on ehkä kasvamassa vaalien alla. Näin osoittaa Washington Postin ja ABC:n yhteinen kyselytutkimus, jonka mukaan Clintonilla on viiden prosenttiyksikön kaula Trumpiin.

Vielä perjantaina ero oli samaisessa mielipidemittauksessa kolme prosenttiyksikköä.

Kyselyn mukaan Clintonilla on Trumpia enemmän kannattajia, jotka äänestävät ehdokastaan, koska haluavat tukea häntä. Monet Trumpin äänestäjät aikovat äänestää tätä, koska ovat Clintonia vastaan.

NBC:n ja Wall Street Journalin yhteiskyselyssä Clintonilla oli neljän prosenttiyksikön etumatka Trumpiin.

Vaa'ankieliosavaltioissa kandidaatit käyvät ankaraa taistoa. CBS:n mukaan Floridassa ja Ohiossa heidän kannatuksensa on tasoissa.

Trumpin leiri sai huonoja uutisia, kun uutistoimisto AP paljasti, että ehdokkaan vaimo Melania Trump työskenteli 20 vuotta sitten maahan saavuttuaan useita viikkoja ilman työlupaa.

AP:n saamien dokumenttien mukaan Melania Trump teki mallintöitä laittomasti, koska hänen viisuminsa mahdollisti ensin vain työnhaun. AP kirjoittaa, että Trump tienasi parikymmentä tuhatta dollaria ennen kuin hänelle myönnettiin työviisumi. Tiedot perustuvat Melania Trumpin ja hänen silloisen mallitoimistonsa sopimukseen ja tilikirjoihin.

Sloveniasta kotoisin oleva Melania Trump sai Yhdysvaltain kansalaisuuden 2006. Hän on aiemmin sanonut, että saapui aikoinaan maahan laillisesti eikä ole rikkonut mitään lakeja.

Melania Trump jäi kiinni täsmälleen samasta rikkeestä, jota vastaan hänen aviomiehensä Donald Trump on kampanjoinut äänekkäästi. Presidenttiehdokas on kertonut haluavansa karkottaa laittomasti maassa työskentelevät maahanmuuttajat. Tiukka linja laittomaan maahanmuuttoon on Donald Trumpin keskeisiä teemoja, ja vaimo Melania on kannattanut miehensä kovaa linjaa.

Trumpin kampanja ei ole toistaiseksi kommentoinut paljastusta.

Trump pakeni lavalta

Donald Trump jatkoi lauantaina kampanjointiaan Renossa Nevadassa. Päähuomion varasti puheiden sijaan hänen pakenemisensa lavalta. Salaisen palvelun agentit syöksyivät lavalle kesken Trumpin puheen ja veivät hänet pois suojaten häntä vartalollaan.

Salaisen palvelun mukaan tilanne syntyi, kun joku yleisön joukosta huusi "Ase!". Yleisön joukosta otettiin kiinni mies, joka vietiin pois salista. Mieheltä ei löytynyt asetta, ja hänet vapautettiin myöhemmin.

Trump palasi jatkamaan puhettaan muutaman minuutin päästä aplodien saattelemana.

– Haluan kiittää salaista palvelua. Nämä jätkät ovat fantastisia. He eivät saa tarpeeksi kiitosta. He eivät saa tarpeeksi kiitosta. He ovat uskomattomia ihmisiä, Trump hehkutti.

