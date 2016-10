Leirillä savusi illalla vielä useita tulipaloja. Yksi syyrialaismies loukkaantui, kun tulipalossa räjähti kaasukanisteri.

Calais'n leirillä on asunut noin 8 000 ihmistä, joista valtaosa on yrittänyt päästä Britanniaan. Ranska siirtää leirin asukkaita busseilla vastaanottokeskuksiin muualle maassa. Britanniaan on pääsemässä parisataa alaikäistä turvapaikanhakijaa, joilla on selviä yhteyksiä Britanniaan.

STT