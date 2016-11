Valtiovarainministeri Philip Hammond pitää budjettia koskevan puheen parlamentissa iltapäivällä. Ekonomistit ovat arvioineet ennakkoon, että vuosien tiukkaa talouskuria oltaisiin nyt hieman höllentämässä.

Pääministeri Theresa May on sanonut Britannian aloittavan EU:sta irtautumisen maaliskuun loppuun mennessä. The Times -lehti kertoi kuitenkin äskettäin, ettei Britannialla ole suunnitelmaa unionista lähtemiseksi.

STT