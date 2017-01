Britanniassa parlamentti on ryhtynyt käsittelemään EU-eroneuvotteluja koskevaa lakiesitystä. Korkein oikeus päätti viikko sitten, että hallitus tarvitsee parlamentin hyväksynnän brexit-neuvottelujen aloittamiseksi.

Pääministeri Theresa May on aiemmin sanonut, ettei oikeuden päätös vaikuta tavoitteeseen aloittaa neuvottelut EU-erosta maaliskuun loppuun mennessä. Neuvottelujen on määrä kestää enintään kaksi vuotta.

STT