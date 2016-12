Pääministeri Theresa May haluaa käynnistää eroprosessin viimeistään maaliskuussa. LEHTIKUVA/AFP

Maan hallitus on valittanut korkeimpaan oikeuteen alemman tuomioistuimen päätöksestä, jossa linjattiin, että brittiparlamentin pitää hyväksyä EU-ero ennen kuin eroprosessi voidaan aloittaa.

Hallitus katsoo, että kansanäänestys asiasta riittää ja prosessin aloittaminen on kiinni pääministerin ilmoituksesta. Pääministeri Theresa May haluaa käynnistää eroprosessin viimeistään maaliskuussa.

Oikeuden odotetaan antavan ratkaisunsa asiasta ensi kuussa.

Tapauksen parissa työskenteleviä uhkailtu

Korkeimman oikeuden presidentti David Neuberger kertoi, että oikeustapauksen parissa työskenteleviä ihmisiä on solvattu ja uhkailtu väkivallalla. Neubergerin mukaan tuomarit ovat tietoisia Brexitiin liittyvistä "vahvoista tunteista".

– Tämä valitus koskee lainopillisia asioita, ja tuomareina velvollisuutemme on harkita niitä seikkoja puolueettomasti ja tehdä asiasta päätös lain mukaisesti. Sen me aiomme tehdä, Neuberger sanoi.

Pääministeri May kohtaa tällä viikolla lisää EU-eroon liittyviä haasteita. Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin edustajat aikovat ilmoittaa, että artiklan 50 käynnistämisestä pitää järjestää äänestys myös niiden omissa parlamenteissa. Lissabonin sopimuksen artiklan 50 mukaan neuvottelut EU-erosta voivat kestää kaksi vuotta, mutta niitä voidaan myös venyttää kaikkien jäsenmaiden yhteisellä hyväksynnällä.

Brittihallituksella on vain pieni todennäköisyys voittaa oikeuskanne, kirjoitti London School of Economics and Political Sciencen juridiikan professori Michael Zander. Oikeustieteen ammattilaislehdessä Counselissa asiaa kommentoinut Zander kuvaili alkuperäistä oikeuden päätöstä "yksimieliseksi ja todella vahvaksi".

– Minun näkemykseni mukaan hallitus on häviämässä 11–0, Zander kirjoitti.

STT