Lontoon sydämessä sijaitsevan palatsin kuntoa kuvataan kerrassaan kehnoksi. Kuningattaren edustajan mukaan johdot aiheuttavat merkittävän sähköisku- ja tulipalovaaran. Mahdolliset putkivuodot puolestaan uhkaavat arvokkaita maalauksia.

Vanhan korjaamisen ohella palatsissa tehtäisiin myös uudistuksia. Katolle aiotaan esimerkiksi rakentaa aurinkopaneeleita.

Kun kuningattaren taloudenpidosta vastaava Tony Johnstone-Burt kertoi remonttitarpeista, hän tähdensi palatsin historiallista merkitystä.

– Tämä palatsi on suuresti osa perimäämme.

Buckinghamin alku juontaa 1600-luvulle, mutta sitä on laajennettu valtavasti vuosisatojen aikana.

Maksaa useita Guggenheimeja

Peruskorjausta luonnehditaan palatsin suurimmaksi 60 vuoteen. Edelliset suuremmat uudistukset on tehty sodan jälkeen. Tuolloin korjailtiin muun muassa saksalaispommien aiheuttamia tuhoja.

Remontin on tarkoitus alkaa huhtikuussa, ja valmista pitäisi olla vuonna 2027. Kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin on määrä käyttää palatsia peruskorjauksen aikanakin, joskin he joutuvat välillä vaihtamaan huoneita. Tilaa tähän riittää, sillä huoneita on 775.

Kuningatar ja prinssipuoliso asuvat Buckinghamissa noin kolmasosan vuodesta. Palatsissa järjestetään heidän johdollaan muun muassa puutarhajuhlia ja muita juhlamenoja.

Palatsi on auki osan vuodesta myös turisteille. Maksavia asiakkaita käy vuodessa noin puoli miljoonaa.

Parlamentissa istuvat opposition edustajat ovat The Times -lehden mukaan ilmoittaneet vastustavansa remontin rahoittamista julkisista varoista.

Remontin hinnalla Helsinkiin rakentaisi useammankin Guggenheim-museon. Tuorein arvio kiistellyn museon rakentamiskustannuksista on 130 miljoonaa euroa.

STT