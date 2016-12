Syyrian Alepposta on viranomaisten mukaan evakuoitu yli 3 000 ihmistä, kertoo BBC. Ihmisiä on evakuoitu busseilla ja ambulansseilla. Punaisen ristin kansainvälisen komitean (ICRC) mukaan siviilien ja kapinallisten evakuoinnit tulevat todennäköisesti kestämään useita päiviä. Komitean mukaan evakuoitavien tarkkaa määrää on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida.