Kukaan ei ole vielä ilmoittautunut teon tekijäksi, mutta viime aikoina Turkin suurimmissa kaupungeissa on tehty useita iskuja, joissa on kuollut kymmenittäin ihmisiä. Iskuista on syytetty sekä kurdien PKK-järjestöä että äärijärjestö Isisiä.

Adana sijaitsee satakunta kilometriä Syyrian rajalta.

Torstaina Turkin armeija puolestaan syytti Syyrian hallitusta ilmaiskusta, jossa kuoli kolme ja haavoittui kymmenen sotilasta. Turkin armeijan mukaan isku tehtiin Syyrian pohjoisosassa Aleppon maakunnassa.

STT