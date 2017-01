Wikileaks-vuotosivuston perustajan Julian Assange on asunut Ecuadorin Lontoon-lähetystössä vuoden 2012 kesäkuusta asti pakoillen luovutusta Ruotsiin. LEHTIKUVA/AFP

Assange on asunut Ecuadorin Lontoon-lähetystössä vuoden 2012 kesäkuusta asti. Hän on pakoillut suurlähetystössä välttääkseen luovutuksen Ruotsiin. Assange on sanonut pelkäävänsä, että Ruotsi luovuttaisi hänet Yhdysvaltoihin.

Manning puolestaan istuu 35 vuoden vankeusrangaistusta. Hänet tuomittiin vuonna 2013 yli 700 000 salaisen asiakirjan vuotamisesta Wikileaksille.

STT