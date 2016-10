Jemenissä on kuollut liki 6 900 ihmistä ja haavoittunut yli 35 000 sitten viime vuoden maaliskuun, jolloin Saudi-Arabian johtama liittouma aloitti iskut maassa. LEHTIKUVA/AFP

Jemenissä on alkanut YK:n julistama tulitauko. Tulitauon on määrä kestää 72 tuntia. Sen jatkaminen on myös mahdollista.