Irakilaislasten hätä on kärjistymässä humanitaariseksi katastrofiksi Mosulissa, varoittaa ihmisoikeusjärjestö Amnesty tiedotteessaan.

Amnestyn mukaan Mosulin taisteluissa haavoittuneiden tai traumatisoituneiden hoito on vakavasti puutteellista. Itä-Mosulin alueella on enää muutama sairaala, joista suurin osa ei toimi, tai niihin on mahdotonta päästä.

Irakin hallituksen joukot yrittävät Yhdysvaltojen johtaman liittouman tuella vallata takaisin Mosulia äärijärjestö Isisiltä.

Vaikka valtausta valmisteltiin pitkään, siviiliuhrien auttamiseen ei ole Amnestyn mukaan valmistauduttu riittävästi.

Fyysisten vammojen lisäksi lapset ovat traumatisoituneita.

Amnestyn tapaama Umm Ashraf kertoi, että hänen lapsensa ovat nähneet naapurin pään irtoavan ilmaiskussa.

– Miten he voivat toipua siitä? nainen kysyy.

