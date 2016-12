Syyrian Alepposta on lähtenyt tuhansia siviilejä ja kapinallisia torstaina alkaneiden evakuointien jälkeen, kertovat viranomaiset. Ihmisiä on evakuoitu pääosin busseilla ja ambulansseilla. Alepposta on viimeisten tietojen mukaan lähtenyt yhteensä kolme kuljetussaattuetta, joissa on mukana haavoittuneita siviilejä, taistelijoita ja heidän perheitään. Syyrian armeijan lähteen mukaan esimerkiksi ensimmäisessä saattueessa oli lähinnä siviilejä ja noin 200 kapinallista.