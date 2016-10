Syyrian Aleppossa on alkanut tulitauko, jota Venäjä on kutsunut humanitaariseksi tulitauoksi. Venäjä on sanonut, ettei se aio iskeä kapinallisten hallitsemaan Itä-Aleppoon ainakaan 11 tuntiin. Ilmaiskut Venäjä lopetti jo tiistaina.