Pidätettyinä on yhä 14 ihmistä. Tutkijat uskovat, että joukossa on viisi miestä, jotka osallistuivat lokakuiseen ryöstöön. Epäiltyjen joukossa on 72-vuotias ja 60-vuotias mies. Kumpikin on aiemmin syyllistynyt ryöstöihin.

Ryöstö tehtiin lokakuussa, kun tosi-tv-tähti Kardashian oleskeli Pariisissa. Aseistautuneet poliiseiksi pukeutuneet miehet tunkeutuivat hänen asuntoonsa, sitoivat hänet ja lukitsivat kylpyhuoneeseen. He veivät mennessään noin yhdeksän miljoonan euron korut.

STT