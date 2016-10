CETA-nimellä tunnetun kauppasopimuksen kaatuminen olisi huono ennen EU:n ja Yhdysvaltojen väliselle TTIP-vapaakauppasopimukselle. Se enteilisi vaikeuksia myös brexitin jälkeen käytäville EU:n ja Britannian välisille kauppaneuvotteluille.

Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapoliittinen asiantuntija Saila Turtiainen ei ole vielä valmis julistamaan CETAa kuolleeksi. Hän kuitenkin pitää EU:n kangertelua ongelmallisena, koska se heikentää unionin uskottavuutta kumppanina vapaakauppaneuvotteluissa.

– EU:lla on toistakymmentä avointa neuvotteluprosessia tällä hetkellä. Neuvottelukumppanimaat seuraavat varmasti silmä kovana, miten CETA-sopimukselle käy.

Turtiaisen mukaan EU:n neuvottelukyvyn rampautuminen olisi ongelmallista Suomen talouden kannalta. EU-tason kauppasopimukset ovat tuoneet suomalaisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun uusille markkinoille on päästy entistä helpommin ja edullisemmin.

Vastalause vapaakaupalle

Teollisuusvaltainen Wallonia on Belgian köyhin osa, ja se on kärsinyt pahoin taantumasta, mikä on lisännyt protektionismin suosiota. Wallonian äänestystulos uhkaa estää CETA:n allekirjoittamisen, vaikka Belgian kansallinen parlamentti ja varakkaampi hollanninkielinen Flanderin alue aikovat puoltaa sopimusta.

Sopimus on määrä allekirjoittaa EU:n ja Kanadan huippukokouksessa tämän kuun lopulla. Jotta sopimus voidaan allekirjoittaa, kaikkien 28 EU-maan on ensin hyväksyttävä se.

Toteutuessaan CETA poistaisi valtaosan tulleista EU:n ja Kanadan välisessä kaupassa. Sopimuksen kannattajien mukaan se kasvattaa EU:n ja Kanadan välistä kauppaa yli viidenneksellä ja EU:n bruttokansantuotetta vuosittain noin 12 miljardilla eurolla.

Vastustajiensa mukaan kauppasopimus on keppihevonen, jonka avulla on tarkoitus ajaa läpi paljon vastustusta herättänyt TTIP-sopimus.

