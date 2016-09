Wärtsilä on allekirjoittanut sopimuksen 161 megawatin voimalaitoksen toimittamisesta Saudi-Arabiaan. Arvoltaan 115 miljoonan euron kauppa on matalasuhdanteessa olevalle voimalaitosyksikölle merkittävä askel kohti parempaa.

Voimalan on tilannut Yamama Cement Company, joka on tilannut voimalaitoksen uuden sementtitehtaansa energiansaannin varmistamiseksi. Wärtsilä toimittaa voimalaitoksen avaimet käteen -periaatteella ja samalla yhtiöt sopivat viiden vuoden mittaisesta huoltopalvelusta sekä kymmenen vuoden mittaisesta varaosien toimittamisesta.

Voimalaitokseen asennetaan yhteensä kymmenen 18-sylinteristä Wärtsilä 50 -monipolttoainemoottoria sekä höyryturbiini. Wärtsilä valmistaa kyseistä moottorityyppiä Italian Triesten tehtaallaan. Voimalaitoksen insinöörityö ja projektinjohto taas on vaasalaisten vastuulla. – Wärtsilällä on hyvät referenssit Saudi-Arabiassa, ja yhtiö tarjosi meille energiatehokkaan ja luotettavan ratkaisun vaikeisiin olosuhteisiin. Meille tämä on strateginen kumppanuus, ja toivottavasti se on palkitseva molemmille osapuolille, sanoo Yamama Cement Companyn johtaja Jehad Abdul Aziz Al Rasheed Wärtsilän tiedotteessa.

Voimalaitos luovutetaan asiakkaalle vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana. Tilaus kirjattiin Wärtsilän tilauskirjaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.