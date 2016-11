Hyvinkään konepajan työt ja henkilöstö saatetaan siirtää osin tai kokonaan muihin kunnossapidon yksiköihin. Hyvinkäällä tehdään lähinnä raskaamman junakaluston korjaamista ja huoltotöitä. Kaikille Hyvinkäällä asentajatehtäväryhmään kuuluville tarjottaisiin työtä toisesta yksiköstä, pääosin Helsingin varikolta.

Suunnitelmissa on muutoksia myös muissa kunnossapitoyksikössä sekä osassa hankintayksikköä. Ratkaisut toteutettaisiin vuosina 2017–2018.

Alustava vähentämistarve olisi enintään 25 henkilöä ja koskisi ainoastaan toimihenkilöitä. Lisäksi neuvotteluiden piirissä olevan suuren joukon työsuhteen ehdot saattavat muuttua merkittävästi.

VR:n kunnossapitojohtajan Kimmo Soinin mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmisten pitää siirtyä työn mukana toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi Hyvinkäältä Helsinkiin. Jos työntekijä ei halua siirtyä, työt voivat loppua.

– Siinä on varmasti sellainen vaara olemassa, Soini sanoo STT:lle.

Hintapaine edelleen kova

Soinin mukaan säästösuunnitelmilla ei ole tekemistä VR Trackin kunnossapidon kanssa. Track on hiljattain menettänyt rataverkoston kunnossapitourakoitaan Destialle , mutta nyt kyseessä olevien säästöjen kohteena on junakaluston kunnossapito.

VR:n mukaan säästöjen taustalla on junaliikenteen kireä kilpailutilanne ja lippujen hintapaine, minkä vuoksi tilakustannuksia halutaan karsia. VR on jo laskenut lippujensa hintoja, mutta Soinin mukaan hintapaine on edelleen kova. Kunnossapito muodostaa huomattavan osan matkustajaliikenteen kuluista.

– Pyrimme löytämään mahdollisuuksia laskea hintoja kustannusrakennetta keventämällä.

Hän sanoo, että työt kuitenkin pyritään pitämään Suomessa, vaikka ulkomaiset kalustovalmistajat ottaisivat mielellään kaluston huollon itselleen.

