Viking Line on tehnyt aiesopimuksen uudesta matkustajalaivasta Turku–Tukholma-reitille. Sopimus on tehty kiinalaistelakka Xiamen Shipbuilding Industryn kanssa, kertoo Viking Line tiedotteessa.

Investoinnin arvo on noin 190 miljoonaa euroa. Aiesopimus sisältää option toisesta aluksesta.

Matkustaja-aluksen on määrä valmistua keväällä 2020. Aluksen on tarkoitus olla yhteistyöprojekti, johon osallistuu useita suomalaisia ja eurooppalaisia toimittajia. Mukana ovat muun muassa suunnitteluyritys Deltamarin , konepajakonserni Wärtsilä ja meriteknologiayritys ABB Marine .

– Tarkoituksena on, että alus käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Meillä on erinomaisia kokemuksia kaasun käytöstä Viking Grace -aluksellamme, joka on ensimmäinen suuri LNG:llä kulkeva matkustajalaiva maailmassa, sanoo toimitusjohtaja Jan Hanses.

Aluksen pituus on 218 metriä, ja siihen mahtuu 2 800 matkustajaa.

Tavoitteena on allekirjoittaa lopullinen sopimus ensi kevään aikana.

