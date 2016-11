Nokia-nimen paluu kännykkämarkkinoille on peräti lähellä.

Nokia-brandilla matkapuhelimia valmistava HMD Global aloitti tänään virallisesti toimintansa. Ensimmäinen uusi Nokia-puhelin on luvassa markkinoille hyvin nopeasti, toimitusjohtaja Arto Nummela kertoo Lännen Median haastattelussa.

– [Laitteita] alkaa tulla heti. Ensimmäinen malli on peruspuhelin, Nummela kertoo.

Nokia myi puhelinliiketoimintansa Microsoftille vuonna 2013. Kauppaan sisältyi ehto, jonka mukaan Nokian piti pysyä poissa matkaviestinmarkkinoilta ylimenokauden ajan. Microsoft ajoi sittemmin alas Nokialta ostamansa liiketoiminnan.

Keväällä Nokia ilmoitti solmineensa HMD Globalin kanssa strategisen yhteistyösopimuksen, jonka mukaan HMD saa käyttää yksinoikeudella Nokia-tuotemerkkiä matkapuhelimissa ja tableteissa 10 vuoden ajan.

Arto Nummela on tehnyt pitkän Nokia-uran, ja viimeksi hän toimi Microsoftin matkapuhelinyksikön Aasian-, Lähi-idän- ja Afrikan-alueen johtajana. Nummelan mukaan Microsoft on pitänyt peruspuhelinliiketoimintansa vauhdissa viime aikoihin asti, joten HMD aloittaa ikäänkuin lennosta.

– Teimme uusia tuotekehitysaktiviteetteja, joten meille tulee aikamoinen lentävä startti. Peruspuhelinbisneksemme on globaali ja todella terve. Positiivinen kassavirta lähtee heti pyörimään.

Microsoftin viimeksi julkistama peruspuhelin on syyskuussa julkaistu Nokia 216, joten HMD:n ensimmäinen peruspuhelin on teknisiltä ratkaisuiltaan jatkoa sille.

Älypuhelimia on luvassa vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana.

– Haluamme tehdä tuoteportfolion, emme vain yhtä tuotetta. Katsomme kuluttajatarpeita ja iskemme niihin hintapisteisiin, joissa uskomme voivamme parhaiten palvella loppukäyttäjää.

Luvassa on siis Android-älypuhelimia. Nummela kehuu Androidia nykyisellään hyvin valmiiksi käyttöjärjestelmäksi.

– Vielä muutama vuosi sitten Googlen perus-Androidista ei voinut tehdä puhelinta, vaan siihen oli pakko laittaa käyttöliittymäkerros, jolla käyttökokemus parani. Nyt Googlen omassa Pixel-puhelimessa on Androidien paras käyttöliittymä.

Aivan suoraan Nummela ei kerro, ovatko HMD:n puhelimet Androidia puhtaimmillaan, vai onko niihin rakennettu jonkinlaista yhtiön omaa käyttökokemusta. Nokiahan julkaisi jo vuonna 2014 oman Android-laitteisiin rakentamansa Z Launcher -käyttöliittymän.

Nummelan mukaan HMD-puhelinten käyttökokemus tulee olemaan helppokäyttöinen, yksinkertainen ja luotettava.

– Kerromme uniikeista ominaisuuksista varsinaisen tuotelanseerauksen yhteydessä.

Mahdollisista tablet-laitteista Nummela on vielä vaiti.

HMD:n markkinointijohtaja, viimeksi Rovion toimitusjohtajana työskennellyt Pekka Rantala uskoo, että Nokian brandi kantaa edelleen puhelinmarkkinoillakin.

– Nokialla on 150 vuotta historiaa takana. Olemme kuulleet sen viime kuukausina yhteistyökumppaneiltamme, kun olemme kiertäneet maailmaa, pohtii myös pitkän Nokia-taustan omaava Rantala.

– Kyllä tämä on yksi voimakas syy sille, miksi tiedämme voivamme ottaa markkinasta osuutta.

Älypuhelinmarkkina kasvaa enää alle kymmenen prosentin tahtia. Markkinaosuuksissa Applella on noin 12 prosentin pala kokonaiskakusta, ja lähestulkoon koko loppuosa on sitten Android-puhelimia.

Toisaalta Apple osaa pistää rahoiksi: tutkimusyhtiö Strategy Analyticsin arvion mukaan älypuhelinbisneksessä tehtiin kuluvan vuoden kolmannella kvartaalilla noin yhdeksän miljardin dollarin tulos, ja 90 prosenttia tästä menee Applen taskuihin.

Rantalaa ei markkinatilanne kuitenkaan hirvitä. Hän muistuttaa, että Android-puhelinvalmistajien keskinäiset markkinaosuudet ovat vaihdelleet viime vuosien aikana, joten kuluttajat eivät ole uskollisia puhelinvalmistajille.

– Markkinatilanne ei ole vakiintunut, ja siellä nähdään paljon liikehdintää. Meille se on selkeä merkki siitä, että kuluttaja hakee vaihtoehtoja.

Arto Nummelan mukaan Nokian Lumia-puhelinten menestys kaatui Windows Phonelle tarjolla olleiden sovellusten iOS:aa ja Androidia suppeampaan valikoimaan.

– Monessa tilanteessa ja monessa markkinassa ei ollut tarjolla niitä sovelluksia, joita kuluttaja halusi käyttää päivittäin. Silloin ei [Lumiaa] edes haluttu miettiä. Nyt poistamme sen ongelman.

Käytännössä uudet Nokia-älypuhelimet tekee fyysisesti taiwanilainen sopimusvalmistaja Foxconn. Peruspuhelimet taas valmistaa Foxconnin tytäryhtiö FIH Mobile.

– Toimimme partner-mallilla. HMD:n puolella meillä on vahva tuotetiimi, teollinen design sekä komponenttien valinta. Teemme tuotemäärittelyn täysin itse, Nummela painottaa.

Hän ei kerro tarkkaan, paljonko HMD:n palkkalistoilla on väkeä.

– Ei tätä muutamallakymmenellä ihmisellä tehdä, sillä meillä on oma tuotekehitys ja toimimme globaaleilla markkinoilla. Organisaatio on kuitenkin kilpailijoihimme verrattuna kevyt.

Yhtiön omistajissa on HMD:n johtajistoa, ja takana on myös sijoitusrahasto Smart Connect. Nummelan mukaan rahastosijoittajat eivät halua nimiään julkisuuteen. Foxconn tai Nokia eivät ole HMD:n omistajien joukossa, joskin Nokialla on yksi paikka HMD:n hallituksessa.

– Teemme yhteistyötä Nokian kanssa, mutta Nokia ei osallistu varsinaiseen tuotesuunnitteluun. Heitä kiinnostaa enemmän laitteiden laatu. Muutama muu teknologiapartneri tulee julkisuuteen myöhemmin.

Nummela ja Rantala painottavat, että HMD on valmis kuuntelemaan käyttäjiä sekä lunastamaan Nokian brandiin liittyvät laatu- ja luotettavuusodotukset. Heidän mukaansa peruspuhelinliiketoiminnan hyvä markkinatilanne helpottaa aloitusvaihetta.

– Kulurakenteemme ei välttämättä ole sellainen, että olisimme pulassa, Nummela linjaa.

– Mutta koska meillä on olemassaoleva bisnes, joka tuottaa, niin lähdemme aika hyvistä lähtökohdista.

