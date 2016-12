Danske Bankin ekonomistien mukaan tuoreet tilastot vahvistavat kuvaa, että taantuma Suomen taloudessa on selätetty, vaikka kasvu onkin vielä maltillista.

He huomattavat, että Suomen talouskasvu on jo lähellä euroalueen keskimääräisiä lukuja, kun viime vuosina Suomi on ollut peränpitäjien joukossa.

– Pitkittyneen taantuman jälkeen on erittäin hyvä uutinen, että Suomen talouskasvu on piristymässä ja vuodentakaiseen verrattuna kasvua nähtiin laajalla rintamalla talouden eri osa-alueilla. Kasvu on kuitenkin vielä melko vaisua, joten toimet Suomen pitkän ajan tuottavuuden kasvattamiseksi ja kilpailukyvyn kohentamiseksi ovat edelleen tarpeellisia, Danske Bankin tiedotteessa todetaan.

STT