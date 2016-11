Suomi on allekirjoittanut Portugalin kanssa verosopimuksen, joka mahdollistaa maahan maksettavien yksityisen alan eläkkeiden verottamisen. Valtiovarainministeriö kertoi sopimuksen syntymisestä jo keväällä, mutta allekirjoitus on venynyt.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä molempien maiden parlamenttien hyväksyntää. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ennakoi, että sopimus ehtii voimaan vuoden 2018 alusta.

Orpo sanoo olevansa erittäin tyytyväinen allekirjoittamansa sopimuksen sisältöön. Asia on herättänyt huomiota useiden entisten yritysjohtajien muutettua Portugaliin.

– Minusta tämä on verojärjestelmän uskottavuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta oikea ratkaisu, Orpo sanoi Brysselissä maanantaina pidetyn euroryhmän kokouksen jälkeen.

– Tämä ei fiskaalisesti maailman suurin asia ole. Se koskee paria kolmea sataa henkeä tällä hetkellä ja kysymys on ennen kaikkea yksityiseltä sektorilta maksettavista (eläkkeistä). Verohyöty on, että me saamme joitakin miljoonia euroja.

Orpo selittää allekirjoituksen viivästymistä sillä, että sopimuksen yksityiskohtien laatiminen vei aikansa. Portugalin epävakaa poliittinen ja taloudellinen tilanne vaikutti osaltaan asiaan.

Suomi on tehnyt vastaavan sopimuksen Espanjan kanssa. Myös sen ennakoidaan astuvan voimaan vuoden 2018 alussa.

STT