Tiitinen on ollut ABB:n palveluksessa 26 vuoden ajan ja johtanut viime vuodet ABB:n Discrete Automation and Motion -divisioonaa. Hän on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri.

Ruotsalaisen Asean ja sveitsiläisen Brown Boverin sähkötekniikan liiketoimintojen yhdistymisestä syntynyt ABB työllistää sadassa maassa noin 135 000 henkilöä. Suomessa ABB on yksi suurimmista teollisuuden työnantajista. ABB:llä työskentelee Suomessa noin 5 100 ihmistä.

STT