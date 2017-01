St1 on allekirjoittanut aiesopimuksen Thaimaan suurimman kassavaetanolin tuottajan Ubon Bio Ethanolin kanssa. Sopimuksen tavoitteena on kassavajätepohjaisen bioetanolin valmistuksen pilotointi sekä mahdollisen yhteisyrityksen perustaminen etanolintuotantoon Thaimaassa. Ubon Bio Ethanol on yksityinen yritys, jonka osakkaina on Thaimaan valtion omistamia energiayhtiöitä.

ST1:n mukaan Thaimaa on edelläkävijä uusiutuvan energian käytössä.

Pilotointi on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden puolella.

