Vaateliikeketju Seppälä on aloittanut 14 myymälää koskevat yt-neuvottelut. Pääluottamusmies on vahvistanut tiedot Palvelualojen ammattiliitolle (PAM).

Neuvottelujen syynä on myymälöiden vuokrasopimusten päättyminen, kertoo liiton sopimusasiantuntia Mia Suominen STT:lle. Neuvottelut on aloitettu torstaina, ja ne kestävät kuusi viikkoa.

Suomisen mukaan myymälöiden henkilökunta on ottanut tiedon neuvotteluista vastaan tyrmistyneenä ja surullisin mielin.

– Minun on vaikeaa ymmärtää, miten ihmeessä yhtäkkiä sopimukset loppuvat 14 paikassa samaan aikaan, Suominen kommentoi tilannetta.

Seppälällä on tällä hetkellä 91 myymälää Suomessa ja 18 myymälää Virossa. Suomessa yrityksellä on yli 500 työntekijää. Yt-neuvottelujen piirissä on 55 työntekijää.

Suomisen mukaan Seppälä on etsinyt koko ajan uusia toimitiloja, ja neuvottelut uusien löytämiseksi ovat käynnissä.

Hän kertoo, että alun perin neuvottelujen oli tarkoitus koskea vielä useampaa myymälää, mutta lista on pienentynyt, koska osalle liikkeistä on löydetty uusia paikkoja tai vuokrasopimuksia on jatkettu.

Saneerauksia takana

Suominen odottaa Seppälän pyrkivän löytämään mahdollisimman monelle suljettavan myymälän työntekijälle uutta työtä muista myymälöistä. Hän toivoo malttia ja harkintaa myös yritysjohdolta.

– Seppälän myymäläverkostoa on saneerattu viimeisten vuosien aikana, joten olettaisin verkoston olevan hyvässä myyntikunnossa. Odotan yrityksen johdon harkitsevan tarkkaan myymälöiden sulkemista eikä tekevän päätöksiä liian lyhytnäköisesti ja äkkinäisesti.

Seppälän yt-neuvotteluista kertoi Iltalehti.

STT