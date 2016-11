Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on selvityksen mukaan tänä vuonna neljännes. Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Naisten osuus kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on tänä vuonna suurempi kuin koskaan, 25 prosenttia. Suuryhtiöiden osalta luku yltää 32 prosenttiin. Naisten määrä yritysten hallituspaikoilla on kuitenkin kasvanut jo muutaman vuoden vain noin prosenttiyksikön vuositahtia.

Pääsyitä tähän on selvityksen mukaan, että naisia työskentelee yhä vähän tehtävissä, joista hallituksiin noustaan. Tasa-arvon seuraavan läpimurron tulisi Keskuskauppakamarin mukaan tapahtua yritysten liiketoiminnallisessa johdossa.

– Tulevaisuuden hallitusosaajat löytyvät tämän päivän toimitusjohtajista ja johtoryhmien jäsenistä, selvityksessä sanotaan.

Naisia vähän johtoryhmissä ja toimitusjohtajina

Pörssiyhtiöiden johtoryhmissä naiset ovat yhä selvässä vähemmistössä. Vain joka viides johtoryhmäjäsen on nainen.

Tänä vuonna naisjäsenten määrä on kääntynyt noin prosenttiyksikön laskuun vuosien 2012–2015 tasaisen kasvun jälkeen. Yhtiöitä, joiden johtoryhmässä ei istu yhtään naista, on nyt enemmän kuin kahtena edellisvuonna, yhteensä 32. Vähiten naisia on pienten, uusien pörssiyhtiöiden johtoryhmissä.

Johtoryhmien naiset työskentelevät miehiä huomattavasti useammin tukitoiminnoissa liiketoimintojen sijaan. Kaikista johtoryhmän jäsenistä liiketoimintoja johtavia naisia on vain kuusi prosenttia.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajiksi ja edelleen hallitusjäseniksi edetään Suomessa yleisimmin juuri liiketoimintojen johdosta. Tänä vuonna kaikista yritysten hallituksissa istuvista henkilöistä noin 70 prosentilla on taustaa liiketoimintajohdossa ja noin puolella toimitusjohtajakokemusta. Sen sijaan naisille tyypilliset johtoroolit esimerkiksi HR:n, viestinnän ja lakiasiain aloilta ovat yritysten ylimmän johdon CV:ssä harvinaisempia.

Toimitusjohtajana nainen on vain viidellä suomalaisella pörssiyhtiöllä. Se on neljä prosenttia toimitusjohtajapaikoista.

"Työnantajien oltava aktiivisempia"

Naisten osuuteen pörssiyhtiöiden hallituksissa ei Keskuskauppakamarin mukaan voida odottaa vahvaa kasvua, jos naisia ei saada lisää toimitusjohtajiksi ja liiketoiminnan johtoon.

Erityisesti huomiota tulisi kamarin mukaan kiinnittää siihen, että pörssiin hiljattain listautuneissa yrityksissä naisia on ylimmässä johdossa tuskin lainkaan sekä siihen, että naisten osuus suurimman toimialan, eli teollisuustuotteiden ja palveluiden sektorin, liiketoimintajohdossa on niin ikään miltei olematon.

Lääkkeeksi kamari ehdottaa muun muassa naisten kannustamista teknillisiin opintoihin. Työnantajien tulisi selvityksen mukaan myös edistää aktiivisemmin naisten urakehitystä.

