Puolustus- ja ilmailualan yhtiö Patria on saanut tilauksen toimittaa hiilikuiturakenteita lentokonevalmistaja Airbusin A320-koneisiin. Patrian mukaan kyseessä on merkittävä tilaus, sillä A320 on maailman eniten myyty matkustajalentokone. Koneiden valmistusmäärä on nousemassa sadalla 700:aan vuodessa vuoden 2018 aikana, Patria kertoi.