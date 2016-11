Nikkei-indeksi on pudonnut markkinoiden hermoillessa. LEHTIKUVA/AFP

NEW YORK

– En kyllä luonnehtisi tätä romahdukseksi vaan markkinoiden pettymykseksi siitä, kuka valittiin, Kangasharju sanoo.

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on ääntenlaskun perusteella koko ajan lähempänä pääsyä Valkoiseen taloon.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n ilmoitukset demokraattien Hillary Clintonin sähköpostien tutkinnasta saivat pörssit heilumaan viime päivinä. Kun FBI viikonloppuna ilmoitti, ettei se löytänyt tutkinnassa mitään raskauttavaa, pörssikurssit lähtivät nousuun.

– Tämän tutkinnan takia ei ehtinyt tulla mitään hirveän pitkää euforiaa, ennemminkin tultiin alaspäin. Kurssit ehtivät pikkuisen vahvistua ennen tätä päivää, ja nyt sieltä on tultu taas alas, Kangasharju kuvailee.

Suurin vaikutus Trumpin johtoasemalla on Kangasharjun mukaan Meksikon pesoon, joka on toistakymmentä prosenttia halventunut.

Markkinat ovat Kangasharjun mukaan sulatelleet tietoa Trumpin johtoasemasta jo niin paljon, että alamäki ei markkinoilla jyrkkene, vaikka Trumpin voitto varmistuisi.

– Alamäki jatkuu, ja siellä tulee näkymään lisää laskua, mutta en jaksa uskoa, että se ihan Lehman Brothers -tyyppiseksi romahdukseksi menee.

Aasian pörssit ovat sukeltaneet Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlaskennan edetessä. Japanissa keskeinen Nikkei-indeksi on pudonnut jo liki viisi prosenttia.

Republikaanien Donald Trump johtaa parhaillaan ääntenlaskua. Markkinat olivat ennustaneet voittoa demokraattien Hillary Clintonille, jota on pidetty myös talouden kannalta vakaampana valintana.

– Markkinat olivat laskeneet liian paljon Clintonin varaan, ja nyt se kostautuu. Osakkeiden hinnat voivat romahtaa vielä enemmän, varoitti japanilaisen Sumimoto Mitsui -pankin asiantuntija Daisuke Uno.

Japanin lisäksi pörssikurssit ovat laskussa ainakin Hongkongissa, Shanghaissa, Sydneyssä, Soulissa ja Singaporessa. Dollari on heikentynyt ja öljyn hinta putoaa.

Vaalikampanjan aikana seurattu Meksikon peso on vajonnut ennätysalhaalle suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

Japanilaisen Mizuho -pankin ekonomisti Daisuke Karakama vertaa tilannetta shokkiaaltoon, joka iski maailman pörsseihin kesäkuussa brittien äänestettyä EU-eron puolesta.

– Tässä vaiheessa en tietenkään voi sanoa mitään lopullista, mutta markkinoiden tunnelmat muistuttavat minua tilanteesta viisi kuukautta sitten, Karakama sanoi.

Kullan hinta on noussut aamulla 5,4 prosenttia 1,337 dollariin unssilta. Jyrkän nousun oletetaan johtuvan siitä, että Donald Trump on menestynyt Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Kullan hinta nousee, kun markkinoilla on epävarmuutta, koska sitä pidetään turvallisena sijoituskohteena.

