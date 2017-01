Suomalaisen peliteollisuuden kärki on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Sen jälkeen tulevat Tampere, Oulu, Turku ja muutama pienempi kaupunki, joista nousussa on ollut erityisesti Kajaani. Kajaanin ammattikorkeakoulussa on koulutettu pelialan osaajia jo pitkään, ja viime vuosina kaupunkiin on perustettu paljon uusia yrityksiä.