Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan risteilijätilausten vaikutus suomalaiseen talouteen on työpaikka- tai eurolukujakin suurempi. Hänen mukaansa Turun telakan laivatilaukset osoittavat, että suomalainen osaaminen pystyy olemaan kilpailukykyinen suuren mittakaavan tuotannoissa.

Meriteollisuuden voimistuminen Suomessa heikkojen vuosien jälkeen on Orpon mukaan suomalaisen osaamisen ja vakaan saksalaisen omistajan yhdistelmä. Hän uskoo, että meriteollisuus pysyy pitkään voimakkaana ja kasvavana alana.

– Kun telakka saa tilauskirjan, se mahdollistaa sen, että verkostoyritykset kehittyvät ympärillä ja siellä syntyy uusia innovaatioita, jotka taas lisäävät työllisyyttä.

"Pelkästään telakalle tarvitaan 500 uutta työntekijää"

Meyer Turun laivatilaukset vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen suoraan telakalla Turussa ja alihankintaketjujen kautta koko Suomessa, kiittelee elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.). Telakka on saanut neljän risteilijän tilaukset kuukauden aikana.

– Pelkästään telakalla tarvitaan jatkossa 500 uutta työntekijää. Kaikkiaan tänään saatujen tilausten yhteisvaikutus on yli 15 000 henkilötyövuotta. Lisäksi tilaukset johtavat telakalla laajoihin investointeihin, joiden työllistämisvaikutus on myös merkittävä, Rehn sanoo tiedotteessa.

Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyerin mukaan telakalla on jo nyt vahva tiimi, mutta sitä täytyy kasvattaa tulevien töiden takia.

Hänen mukaansa historiallisen pitkä tilauskirja takaa sen, että yhtiö voi varautua ja jopa kouluttaa väkeä sekä telakalle että alihankkijoille.

Rehnin mukaan uudet innovaatiot energia- ja materiaalitehokkuudessa sekä tehokas ja osaava kumppanuusverkosto pitävät suomalaisen risteilijäteollisuuden alan kansainvälisessä kärjessä.

Myös rahoituksella on iso rooli.

– Hallitus on nostanut muun muassa risteilijäviennille tärkeät Finnveran vientitakuuvaltuudet 10 miljardilla eurolla 27 miljardiin euroon ja vientiluottojen rahoitusvaltuudet on kolminkertaistettu 22 miljardiin. Korotukset ovat olleet merkittävä tekijä tilausten saamiseksi maahamme.

Tilauskirja ulottuu vuoteen 2024

Telakkayhtiö Meyer Turku on allekirjoittanut aiesopimuksen kahden uuden risteilijän tilauksesta yhdysvaltalaisen Royal Caribbean Cruises -varustamon kanssa, vahvistaa yhtiö tiedotteessaan. Icon-projektinimeä kantavat laivat toimitetaan vuosina 2022 ja 2024. Alukset ovat bruttovetoisuuksiltaan noin 200 000 tonnia.

Telakan tilauskirja ulottuu nyt vuoteen 2024. Tilanne on yhtiön mukaan ennätyksellisen hyvä.

– Historiallisen pitkän ja työntäyteisen tilauskirjamme avulla voimme rakentaa uudelleen Turun telakan moderniksi digitalisoituneeksi laivatehtaaksi. Kasvatamme tuotantomme aivan uudelle tasolle yli 50 prosenttia yli aikaisemman huipputason, Turun telakan toimitusjohtaja Jan Meyer sanoo tiedotteessa.

Yhtiön tällä hetkellä julkaistu investointiohjelma on jo yli 75 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan uuden tilauksen myötä telakka voi tulevaisuudessa työllistää nykyistä enemmän ihmisiä. Yhtiön arvion mukaan telakka voi tulevaisuudessa tarjota työtä jopa 1 800:lle. Kaikkiaan työllistämisvaikutuksen arvioidaan olevan tulevaisuudessa yli 15 000 henkilötyövuotta.

Turun telakka sai viimeksi syyskuussa kahden risteilijän tilauksen Carnival Corporation -varustamolta. Alukset toimitetaan vuosina 2020 ja 2022. Telakkayhtiön mukaan syyskuussa Turusta tilatut alukset ovat bruttovetoisuuksiltaan 180 000 tonnia. Carnival Corporation on maailman suurin risteilyvarustamo.

Omistajan vaihdos vaikutti

Turun telakan tilauskirjat ovat täyttyneet nopeasti sen jälkeen, kun Meyer Werft osti kitumassa olleen telakan korealaiselta STX:ltä syksyllä 2014. Esimerkiksi TUI Cruises, Costa Cruises ja Tallink ovat tilanneet Turusta kukin useita laivoja.

Aalto-yliopiston professori Jani Romanoff arvioi syyskuussa, että Turun telakan erittäin osaava henkilöstö oli suurin syy Carnival Corporationin tilauksen saamiseen. Maailmalla tiedetään, että Turussa tehdään mitä luvataan.

– Telakan ympärillä oleva verkosto on äärimmäisen sopeutuva, Romanoff sanoi.

Hänen mukaansa myös telakan omistuksella on väliä. Meyerin suku perusti yhtiön vuonna 1795.

– On mieletön merkitys sillä, että omistaja on todella sitoutunut. He rakastavat lajia eivätkä elä neljännesvuosijänteellä kuten pörssiyhtiö, Romanoff sanoi.

STT