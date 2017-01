Solidium on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Antti Mäkisen. Solidium hoitaa valtion sijoitussalkkua. Mäkinen, 55, toimii tällä hetkellä johtajana Nordean Corporate and Investment Banking -yksikössä Suomessa. Hän on aikaisemmin toiminut eQ:n toimitusjohtajana sekä johtajana SEB Enskilda Securitiesissa.