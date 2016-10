Hakukoneyhtiö Googlen odotetaan julkistavan oman älypuhelimensa tiistaina Yhdysvalloissa, kertovat muun muassa Financial Times, Forbes ja Times -lehdet. Yhtiö on ilmoittanut tuotejulkistustilaisuudesta.

Lehtien mukaan uusi puhelin on nimeltään Google Pixel ja sen myötä Google hylkää Nexus-tavaramerkin. Google on tähän asti tuonut Nexus-älypuhelimia ja -tabletteja markkinoille yhdessä eri laitevalmistajien, kuten ASUSin ja Huawein kanssa.

Talouslehti Financial Timesin mukaan uudessa puhelimessa on muun muassa älykaiutin, jota käyttäjä voi kontrolloida puheella. Puhelimesta on tarkoitus tulla kaksi eri kokoa, ja sen kerrotaan olevan hintaluokaltaan Nexus-puhelimia kalliimpi, kertovat Forbes ja Times lähteisiin perustuen.

Googlen uskotaan tekevän myös muita tuotejulkistuksia, lehdet kirjoittavat.

STT