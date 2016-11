Brittiläinen kauppaketju Marks and Spencer aikoo sulkea yli sata liikettä ympäri maailman. Suljettavien joukossa on 53 Britannian ulkopuolella sijaitsevaa kauppaa kymmenessä maassa, ja Marks and Spencer vetäytyy muun muassa Virosta, Belgiasta ja Kiinasta. Ketjun vaate- ja kulutustavaramyynti on viime aikoina sakannut.