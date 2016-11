Osakeyhtiö Oy KWH Mirka Ab:n toiminimi on muutettu 2.11.2016 kaupparekisteriin. Uusi rekisteröity toiminimi on Mirka Oy, ja rinnakkaisnimenä toimii Mirka Ab.

Kansainvälisesti käytettävä rinnakkaisnimi KWH Mirka Ltd on samalla muutettu muotoon Mirka Ltd. Yrityksen Y-tunnus (0721789-4) pysyy samana ja kotipaikka on edelleen Uusikaarlepyy.

Nimenmuutos on osa Mirkan strategiaa yksinkertaistaa ja yhtenäistää Mirka-ryhmään kuuluvien tytäryhtiöiden ja emoyhtiön nimet kansainvälisesti. Mirka Oy kuuluu edelleen KWH-yhtymään.

– Tavoitteenamme on markkinoida menestyksekkäästi laajaa valikoimaa ratkaisuja ja palveluja. Tarvitsemme yhtenäisen tavaramerkin, joka on välittömästi tunnistettavissa asiakkaillemme Suomen ulkopuolella. Olemme edelleen ylpeä osa KWH-yhtymää, mutta uskomme, että alallamme yksinkertaisemmalla yritysnimellä "Mirka" on brändinä suurempi vaikuttavuus. Yli 97 % tuotannostamme menee vientiin ja toiminimemme tukee nyt paremmin brändimme tunnettuutta maailmanlaajuisesti, Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg toteaa tiedotteessa.