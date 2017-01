Kuluttaja-asiamies on määrännyt huonekalujen vähittäiskauppiaalle Indoor Groupille kiellon Askon ja Sotkan jatkuvasta alennusmyyntimarkkinoinnista. Kiellon lisäksi yhtiölle on määrätty 100 000 euron uhkasakko. Kuluttaja-asiamies on useaan kertaan aiemminkin ohjeistanut yhtiötä lainvastaisesta markkinoinnista, tiedotti Kilpailu- ja kuluttajavirasto keskiviikkona.