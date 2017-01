Syynä on Energiateollisuuden mukaan se, että hiiltä on saanut edullisesti ja maakaasu on veroratkaisuilla tehty entistä kalliimmaksi polttoaineeksi.

Lähivuosien aikana kivihiilen käyttö vähenee merkittävästi, järjestössä uskotaan.

Selvityksestä käy ilmi, että jätettä ja lämpöpumppuja käytetään yhä enemmän kaukolämmön tuottamiseksi. Energiateollisuuden mukaan viime vuonna jätteiden määrä tuotannossa kasvoi 14 prosenttia ja pääasiassa lämpöpumpuilla saatavan lämmön talteenotto 20 prosenttia.

Uusiutuvien energiamuotojen osuus tuotannosta oli noin kolmasosa, suunnilleen saman verran kuin toissavuonna.

STT