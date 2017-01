Maan johto pyrkii siirtämään talouden painopistettä kohti palveluja ja kotimaista kuluttajakysyntää, mutta siirtymä on osoittautunut vaivalloiseksi. Maailmantalouden hidastuminen on painanut Kiinan vientituotteiden kysyntää, ja teollisuudessa on ylikapasiteettia.

Kiinan hallituksen tavoite on, että talouskasvu olisi 6,5–7 prosenttia.

Tänä vuonna epävarmuutta Kiinan talouden ympärillä aiheuttaa myös Yhdysvaltojen kauppapolitiikka Donald Trumpin virkakaudella. Kiinan presidentti Xi Jinping otti voimakkaasti kantaa vapaakaupan puolesta Davosin talousfoorumissa tällä viikolla.

STT