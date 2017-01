Puheessaan Xi viittasi epäsuorasti Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin uhitteluihin. Trump on syyttänyt Kiinaa kauppapolitiikasta, joka on johtanut Yhdysvalloissa suuriin irtisanomisiin. Trump on antanut ymmärtää harkitsevansa vastaiskuna korkeita tulleja kiinalaisille tuontituotteille.

Xi sanoi myös, ettei talouden globalisaatiota kannata syyttää maailman ongelmista. Globalisaatio ei ollut hänestä ongelman ydin esimerkiksi Syyrian pakolaiskriisissä eikä vuoden 2008 finanssikriisissä.

Xin mukaan nykyiset kansainväliset järjestöt ovat hänestä riittämättömiä eivätkä ne edusta kaikkia.

WEF:n vuosikokous kestää perjantaihin.

STT