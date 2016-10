Päätös edellyttää jäsenmaiden ja EU-parlamentin hyväksyntää. Suomessa nuorisotyöttömyys on pahinta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Viime vuonna 15–24-vuotiaiden työttömyys alueilla ylitti EU-tukeen oikeuttavan 25 prosentin rajan.

Korkea nuorisotyöttömyys on EU-maita pitkään jäytänyt ongelma, jota on yritetty lievittää vuosien ajan. Britannian ero EU:sta on lisännyt vaatimuksia siitä, että EU:n tulee vastedes puuttua määrätietoisemmin työttömyyteen ja kasvavaan eriarvoisuuteen.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker nosti asian esiin, kun hän linjasi muutama viikko sitten EU:n tulevaa suuntaa.

– En voi hyväksyä enkä tule hyväksymään sitä, että Eurooppa on ja pysyy nuorisotyöttömyyden maanosana, hän sanoi.

EU:n toimivalta asiassa on kuitenkin hyvin rajallinen, sillä työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa koskevista asioista päätetään kansallisesti.

