Saksalaisen telakkayritys Meyer Werftin omistama Turun telakka on saanut uuden miljardiluokan tilauksen, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan risteilyvarustamo Royal Caribbean on tilannut telakalta kaksi uutta risteilijää. Telakka on vahvistanut asian lehdelle yön aikana.