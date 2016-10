Lapualla vuodesta 1977 toimineessa myymälässään Kokkolan Halpa-Halli Oy tekee merkittävän saneerauksen ja laajennuksen. Tiloja laajennetaan 3 000 neliöstä 4 500 neliöön.

– Yhtiömme hakee vahvaa kasvua uudistamalla nykyistä myymäläverkostoa sekä avaamalla myymälöitä uusilla paikkakunnilla. Tärkeässä roolissa on moderni, noin 5 000 neliön kokoinen myymäläkonsepti, jota myös Lapuan myymälä jatkossa edustaa. Suunnittelu on alkanut, ja rakentaminen alkaa vuoden 2017 alkupuolella. Näkymät ovat hyvin positiiviset, koska Lapua on kasvava kaupunki ja olemme toimineet paikkakunnalla jo pitkään, kertoo toimitusjohtaja Janne Ylinen Kokkolan Halpa-Halli Oy:n tiedotteessa.

Vaikka Kokkolan Halpa-Halli Oy laajentaa Lapualla, käy yhtiö yt-neuvotteluja Kuopiossa ja Vöyrillä. Kuopiossa yhtiö harkitsee kauppakeskus Matkuksessa sijaitsevan myymälänsä lakkauttamista. Päätöksen taustalla on yhtiön mukaan ennen kaikkea asiakaskäyttäytymisessä tapahtunut muutos, jota kauppojen aukioloaikojen vapautuminen vauhditti.

– Olemme toimineet Matkuksessa alusta saakka ja olleet kauppakeskuksen puolella sen suurin käyttäjä myymäläpinta-alaltaan. Tuona aikana kauppakeskuksen toiminta on kehittynyt ja kävijämäärä kasvanut. Asiakkaista merkittävä osa on asioinut Halpa-Hallissa, ja kauppakeskuksen perusajatus myymälöiden toisiaan tukevasta roolista on toiminut. Erityisesti Matkuksen tapauksessa kaupankäynti kuitenkin painottuu entistä enemmän viikonloppuun sunnuntain ollessa erittäin tärkeä kauppapäivä kauppakeskukselle, Ylinen toteaa tiedotteessa.

Halpa-Hallit ovat olleet keväästä saakka avoinna myös arkipyhisin, mutta yrityksen arvoihin perustuen myymälät eivät ole auki sunnuntaisin. Tämä on luonut Ylisen mukaan Matkuksessa haasteen sekä Halpa-Hallille että kauppakeskukselle.

– Ymmärrämme meidän kaltaisen ankkuriliikkeen merkityksen kauppakeskukselle sunnuntaisin. Meille puolestaan olisi tärkeää avata myymälä aikaisemmin sekä arkisin että arkipyhisin, ja olla tuolloin myös myöhempään auki, johon valitettavasti kauppakeskuksen aukioloajat eivät täysin pysty vastaamaan. Näiden seikkojen vuoksi olemme tehneet yhdessä ja hyvässä hengessä ratkaisun yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä, koska irtaantuminen kauppakeskuksesta on sopimuksellisestikin mahdollista, Ylinen selvittää.

Vöyrin myymälänsä Halpa-Halli avasi vuonna 1975. Yhtiö suunnittelee myös Vöyrin myymälänsä lakkauttamista.

– Myymälä on yksinkertaisesti jäänyt liian pieneksi eivätkä liiketilat mahdollista sitä, että Halpa-Halli voisi tarjota asiakkailleen sellaista palvelukonseptia ja asioimisen puitteita kuin tänä päivänä haluamme. Lisäksi paikallinen markkina-alue on niin pieni, ettei se riittäisi kantamaan noin 5 000 neliön suuruista nykyaikaisen palvelukonseptin myymälää, Ylinen toteaa.

Vöyrin Halpa-Hallin henkilöstömäärä on 15 työntekijää. Yt-neuvottelut henkilöstön kanssa aloitetaan tämän vuoden marraskuussa.