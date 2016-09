Oy Grundfos Pumput Ab on myynyt Turun, Tampereen ja Lappeenrannan huoltoliiketoimintansa. Kaupan jälkeen Grundfos Pumput keskittää huoltotoiminnan erityisosaamisensa Vantaalle ja Seinäjoelle.

Turun huoltotoiminta on myyty Euran Teollisuushuolto Oy:lle ja Tampereen huoltotoiminta PumTek Oy:lle. PumTek on jo aikaisemmin toiminut Grundfos Pumppujen huoltopartnerina Seinäjoen, Vaasan ja Tampereen alueella. Toteutetulla liiketoimintakaupalla PumTek haluaa kehittää ja vahvistaa Pirkanmaan alueen osaamista ja asiakaspalvelua.

Lappeenrannan huoltotoiminta on myyty vasta perustetulle Pumppuhuolto Savolainen Oy:lle, jonka osakkaana toimii Grundfosin nykyinen työntekijä Joonas Savolainen. Liiketoimien luovutuspäivä oli keskiviikkona 1.6.

Grundfos on yksi maailman johtavista pumppuvalmistajista. Vuosittain Grundfos valmistaa yli 16 miljoonaa pumppua talo- ja kunnallistekniikkaan sekä teollisuuteen. Grundfos on perustettu vuonna 1945, ja tänään konsernin palveluksessa on yli 17 000 ammattilaista 60 maassa.

Grundfosin liikevaihto vuonna 2015 oli 3,3 miljardia euroa. Pumppujen lisäksi Grundfos valmistaa vedenkäsittelylaitteita sekä moottoreita ja elektroniikkaa pumppujen ohjaamiseen ja valvontaan.